Νέα διάσωση στη Μεσόγειο - Συνολικά 356 μετανάστες στο Ocean Viking

Το πλοίο Ocean Viking διέσωσε χθες Δευτέρα άλλους 105 μετανάστες στα διεθνή ύδατα ανοικτά της Λιβύης και πλέον στο σκάφος αυτό επιβαίνουν 356 άνθρωποι, με το πλήρωμα του σκάφους να αναζητεί ασφαλές λιμάνι για να τους αποβιβάσει, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται πάνω στο πλοίο.

Την ίδια ώρα, 150 και πλέον μετανάστες παραμένουν αποκλεισμένοι, ορισμένοι για πάνω από δέκα ημέρες, πάνω στο ισπανικό πλοίο Open Arms, στα ανοικτά του ιταλικού νησιού Λαμπεντούζα.

BREAKING: @SOSMedIntl and @MSF_Sea just completed a critical rescue. Minutes after lifejackets were distributed, a rubber tube on the fragile boat burst, causing people to fall into the water. All 105 people are now safely on the #OceanViking, where the total onboard is now 356. pic.twitter.com/l9uXmhRv9u