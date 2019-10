Μάντσεστερ: Ύποπτος για τρομοκρατία ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρι

Ως ύποπτος για προετοιμασία και υποκίνηση τρομοκρατικής ενέργειας κρατείται και ανακρίνεται ο δράστης της επίθεσης σε εμπορικό κέντρο του Μάντσεστερ, που είχε σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών -κι όχι πέντε όπως αρχικά είχε αναφερθεί- ατόμων με μαχαίρι πριν συλληφθεί από άντρες της αστυνομίας. «Συγκλονισμένος» δηλώνει ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον.

Σύμφωνα με τον Ρας Τζάκσον, αστυνομικό υποδιευθυντή της Scotland Yard, «ο δράστης αρχικά συνελήφθη για σοβαρή επίθεση και τέθηκε υπό κράτηση», ωστόσο λίγο αργότερα ανακοινώθηκε πως ο άντρας θεωρείται «ύποπτος για προετοιμασία και υποκίνηση τρομοκρατικής ενέργειας».

Από την επίθεση που σημειώθηκε στο εμπορικό κέντρο Arndale τραυματίστηκαν δύο γυναίκες που βρίσκονται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση, ενώ άγνωστη είναι η κατάσταση της υγείας ενός άντρα που επίσης τραυματίστηκε κατά την επίθεση.

Με ανάρτησή του στο Twitter ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δήλωσε «σοκαρισμένος» και είπε ότι η σκέψη του είναι κοντά στα θύματα, ευχαριστώντας τις υπηρεσίες διάσωσης και τους ερευνητές για το έργο τους.

Shocked by the incident in Manchester and my thoughts are with the injured and all those affected. Thank you to our excellent emergency services who responded and who are now investigating what happened.