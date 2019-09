Μ. Γκόουβ: Η Κυβέρνηση μπορεί να αγνοήσει νέο νόμο για το Brexit

Του Γιάννη Ματζίκου

Νέο κύκλο έντονων αντιδράσεων έχει προκαλέσει στην ήδη διχασμένη Βρετανία, η δήλωση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ και αρμοδίου για το Brexit, Mάικλ Γκόουβ, σύμφωνα με την οποία η κυβέρνηση δεν δεσμεύεται πως θα υπακούσει νόμο που μπορεί να ψηφιστεί και να απαγορεύει ή να καθυστερεί τις διαδικασίες εξόδου από την Ε.Ε..

Η δήλωση του Μ. Γκόουβ έρχεται μετά την απόφαση του Μπόρις Τζόνσον να κλείσει την Βρετανική Βουλή και προκαλεί νέο γύρο αντιδράσεων. Άλλωστε η απόφαση του Τζόνσον έχει προκαλέσει ακόμη και παραιτήσεις στους συντηρητικούς αλλά και μια σειρά μεγάλων διαδηλώσεων που έλαβαν χθες στο Λονδίνο και σε άλλες μεγάλες βρετανικές πόλεις.

Συγκεκριμένα σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Γκρόουβ αρνήθηκε να εγγυηθεί πως η κυβέρνηση θα τηρήσει νέο νόμο ανεξάρτητα από το περιεχόμενο του σημειώνοντας ότι πρώτα θα δει η κυβέρνηση τι λέει ο νόμος και μετά θα αποφασίσει αν θα τον τηρήσει η όχι.

Would the government abide by a new law from MPs to delay #Brexit? #marr asks the Chancellor of the Duchy of Lancaster Michael Gove https://t.co/4yDchmzhSs pic.twitter.com/fA2b7Ci3e0