Λος Άντζελες: Πυροβολισμοί σε λύκειο - Επτά τραυματίες

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι επλήγησαν από πυρά σήμερα μετά την εισβολή ενός ενόπλου μέσα σε λύκειο της Σάντα Κλαρίτα, στα βόρεια προάστια του Λος 'Αντζελες, σύμφωνα με την αστυνομία και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Τουλάχιστον τρία θύματα νοσηλεύονται μετά τον πυροβολισμό σε λύκειο της Σάντα Κλαρίτα, ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη στο Twitter.

«Υπάρχουν αρκετά θύματα στο λύκειο Saugus, στην πόλη της Σάντα Κλαρίτα», ανακοίνωσε στον λογαριασμό του στo Twitter αυτός ο δήμος της Καλιφόρνιας.

Η αστυνομία καταδιώκει έναν άνδρα που φέρεται να είναι ο σκοπευτής, έχει «ασιατικά χαρακτηριστικά» και είναι ντυμένος στα μαύρα.

Ο σερίφης της κομητείας του Λος Αντζελες κάλεσε τους κατοίκους της περιοχής να μείνουν μέσα στα σπίτια τους και να αμπαρώσουν τις πόρτες τους.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στο λύκειο Saugus, σύμφωνα με εικόνες που μεταδίδουν τα τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα.

Οι μαθητές, ο ένας πίσω από τον άλλον, έχοντας μερικές φορές τα χέρια ψηλά στον αέρα, απομακρύνθηκαν από το λύκειο.

Το λύκειο Σόγκους και αρκετά παρακείμενα κτίρια έχουν αποκλειστεί, όπως και όλα τα σχολεία στην περιφέρεια Ουίλιαμ Σ. Χαρτ.

Αναστολή λειτουργίας για όλα τα σχολεία της περιοχής

Οι Αρχές έχουν διατάξει την αναστολή λειτουργία των σχολείων σε ολόκληρη την περιοχή, με περισσότερους από 20.000 μαθητές να επιστρέφουν με ασφάλεια σπίτια τους.

Ο Σερίφης της περιοχής ανέφερε πως οι γονείς θα συναντούσαν τα παιδιά τους στο πάρκο Bouquet Canyon.

