Ο στρατάρχης Χάφταρ διέταξε γενική επίθεση για κατάληψη της Τρίπολης

Ο στρατάρχης Χαλίφα Χάφταρ, ο ισχυρός άνδρας της ανατολικής Λιβύης, σε τηλεοπτικό του διάγγελμα που μεταδόθηκε από το δίκτυο Al Arabiya, κάλεσε σήμερα τις δυνάμεις του να προωθηθούν προς το κέντρο της Τρίπολης, στην «τελική μάχη», όπως είπε, για την πρωτεύουσα. Σημειώνεται πως οι δυνάμεις του Χάφταρ ελέγχουν περίπου το 90% του λιβυκού εδάφους.

Στο διάγγελμά του ο Χάφταρ ανέφερε ότι η Τρίπολη «έχει καταστεί ένας χώρος για τους εγκληματίες όπου ο λαός αποδυναμώθηκε από τις ένοπλες πολιτοφυλακές, ενώ τα θεσμικά όργανα του κράτους έχουν μετατραπεί σ΄ εργαλείο τους για να λεηλατήσουν νυχθημερόν τον πλούτο των Λιβύων.» Ο Στρατάρχης επίσης είπε ότι «Θα αποκαταστήσουμε την αγαπημένη πατρίδα. Αφότου η τρομοκρατία σχεδόν κατέστρεψε την ενότητά της και την έθραυσε αν δεν υπήρχαν οι θυσίες των μαρτύρων μας και οι ευγενείς φυλές που αγωνίστηκαν γι' αυτήν».

Libyan National Army Commander Khalifa Haftar orders his forces to begin advancing toward Tripoli and adds that gunmen in the city will be provided with immunity in exchange for laying down their arms, the Libyan general says during a televised address.https://t.co/qYagKVixTt