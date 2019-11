Κυρώσεις των ΗΠΑ στο Ιράν ανήμερα της 40ης επετείου της κρίσης των ομήρων

Κυρώσεις στον κύκλο του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, Αγιατολά Αλί Χαμενεί επέβαλλε το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών την μέρα που συμπληρώνονται 40 χρόνια από την κρίση των ομήρων στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Τεχεράνη.

Συγκεκριμένα ο Υπουργός Οικονομικών Στίβεν Μνούντσιν ανακοίνωσε την επιβολή κυρώσεων λόγω της εξωτερικής και εσωτερικής δράσης του Ιράν που έχει στόχο την αποσταθεροποίηση της Μέσης Ανατολής και την καταπίεση των πολιτών».

Treasury designates Supreme Leader of Iran’s inner circle responsible for advancing regime’s domestic and foreign oppression. https://t.co/JsTngGs0wC