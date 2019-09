Κομισιόν σε Τζόνσον: Δείξτε σεβασμό στη Βουλή και την αντιπολίτευση

Τον σεβασμό ως βασική προϋπόθεση της λειτουργίας των δημοκρατιών επεσήμανε σήμερα η εκπρόσωπος της Κομισιόν Μίνα Αντρέεβα μετά τη χθεσινή ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα στη βουλή των Κοινοτήτων στη Βρετανία όπου ο Μπόρις Τζόνσον χρησιμοποίησε σκληρές εκφράσεις για την αντιπολίτευση.

Συγκεκριμένα, η Αντρέεβα σε συνέντευξη τύπου τόνισε «Ο σεβασμός είναι το βασικό. Ο σεβασμός είναι κλειδί της λειτουργίας των δημοκρατιών. Είναι καθήκον των πολιτικών να περιφρουρούν αυτές τις αξίες».

Την ίδια ώρα στη βρετανική Bουλή σήμερα, βουλευτές της αντιπολίτευσης ζητούν μετ' επιτάσεως απαντήσεις από τον πρωθυπουργό Τζόνσον για τις εκφράσεις που χρησιμοποίησε χθες, ενώ εκφράζουν ορισμένοι εξ' αυτών εκφράζουν τη δυσαρέσκεια τους και προς τον πρόεδρο της Βουλής, Τζόν Μπέρκοου.

Με αφορμή τη χθεσινά γεγονότα πηγές της ΕΕ εξέφρασαν στο πρακτορείο Bloomberg την άποψη ότι «η γλώσσα του πρωθυπουργού Τζόνσον δυσκολεύει τα πράγματα και την επίτευξη συμφωνίας»

