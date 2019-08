Σύγκλιση αλλά και διαφωνίες Τραμπ - Μακρόν στους G7

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου προχώρησαν ο Γάλλος πρόεδρος, Εμμανουέλ Μακρόν με τον Αμερικανό ομόλογο του Ντόναλντ Τραμπ μετά το πέρας της συνόδου των G7 στο Μπίαριτζ της Γαλλίας.

Ο Γάλλος πρόεδρος που είχε κάνει ήδη γνωστή εδώ και μέρες την πρόθεση του να μην εκδοθεί κοινό ανακοινωθέν, επιθυμούσε μια κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Τραμπ. «Τα πήγαμε καλά, υπήρχε ένταση, διαφορές αλλά υπήρχαν και παραγωγικές σκέψεις», τόνισε ο Μακρόν. Πρόσθεσε επίσης ότι αναμένεται να υπογράψουν συμφωνία συμβιβασμού για τον ψηφιακό φόρο GAFA που έχει επιβάλλει η Γαλλία στις ψηφιακές εταιρείες τεχνολογίας.

Για το θέμα του Ιράν ο Εμ. Μακρόν είπε «Δύο πράγματα είναι πολύ σημαντικά για εμάς: το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, και αυτή η κατάσταση δεν πρέπει ποτέ να απειλήσει την περιφερειακή σταθερότητα», ενώ για το ζήτημα του εμπορικού πολέμου τόνισε ότι «ο Πρόεδρος βρίσκεται σε συζητήσεις με την Κίνα».

BIARRITZ, France (AP) — French president says "roadmap of sorts" has been set out in the G-7 summit after the visit of Iranian foreign minister. pic.twitter.com/vomrlXSwdL

Από την πλευρά του ο Τραμπ είπε «Θέλαμε να μείνουμε παραπάνω, κανένας δεν ήθελε να φύγει». Ερωτηθείς για την πρόσκληση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Ζαρίφ από τον πρόεδρο Μακρόν πρόσθεσε «ο Πρόεδρος Μακρόν μου εξήγησε τα πάντα, κάθε βήμα».

Trump on Iran: "I think that Iran is a country of tremendous potential. We're not looking for leadership change. We're not looking for that kind of change. This country has been through that many times before. That doesn't work...I really believe that Iran can be a great nation"