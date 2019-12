Καταλονία: Πυρκαγιά σε χημικό εργοστάσιο - Εκκενώθηκε περιοχή

Οι αρχές της Καταλονίας προχώρησαν νωρίς σήμερα το πρωί στην εκκένωση της περιοχής γύρω από ένα χημικό εργοστάσιο που βρίσκεται έξω από τη Βαρκελώνη αφού πυρκαγιά ξέσπασε στην εγκατάσταση και σύννεφα μαύρου καπνού υψώνονται στον ουρανό.

Η πυροσβεστική υπηρεσία ανακοίνωσε πως 28 πληρώματα έχουν σταλεί για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία σημειώθηκε στο εργοστάσιο βιομηχανικής ανακύκλωσης του ομίλου Grupo Ditecsa στο Μοντόρνες ντελ Βάγες.

Catalan pride of chemical industry on full display in #Barcelona metrop area @Catalonia_TI. Potentially harmful solvents on fire. Another great day for #airquality. Should we continue welcoming #chemical companies on our territory @damiacalvet ? Not the #republicacatalana I want. https://t.co/jgTB2OrzNW