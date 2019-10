Καταδίκη της επίθεσης στη συναγωγή στη Γερμανία από Μακρόν, Γιούνκερ

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε «σθεναρά» τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα την επίθεση με στόχο συναγωγή στη Χάλε, στη Γερμανία, που είχε αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι δύο να τραυματιστούν, καταγγέλλοντας αυτή την «αντισημιτική» ενέργεια.

«Η αντισημιτική επίθεση στη Χάλε προκαλεί σοκ. Την καταδικάζουμε σθεναρά», ανέφερε ο αρχηγός του γαλλικού κράτους μέσω Twitter.

«Εκφράζω την πλήρη υποστήριξή μου στην ισραηλιτική κοινότητα αυτή την ημέρα του [Γιομ] Κιπούρ, την αλληλεγγύη μου στη Γερμανία, οι σκέψεις μου βρίσκονται στις οικογένειες των θυμάτων και τους οικείους τους», συνέχισε.

Καταδίκη και από Γιούνκερ

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ εξέφρασε χθες σοκ για τις «βάρβαρες επιθέσεις στη Χάλε», στη Γερμανία, που διέπραξε νεαρός νεοναζί την «ημέρα του Γιομ Κιπούρ, την ιερότερη της χρονιάς για τον ιουδαϊσμό».

«Όλοι οι Ευρωπαίοι» πρέπει να υψώσουν το ανάστημά τους, να «ανταποκριθούν στην πρόσκληση για δράση εναντίον του αυξανόμενου αντισημιτισμού», πρόσθεσε ο επικεφαλής της Κομισιόν σε ανάρτησή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter [1].

«Στέκουμε αλληλέγγυοι στο πλευρά της ισραηλιτικής κοινότητας αυτή την ημέρα», συμπλήρωσε ο Λουξεμβουργιανός.

I am shocked by the brutal attacks in #Halle – on this day, Yom Kippur, the holiest day of the year in Judaism. My thoughts and prayers are with the families and friends of the victims. On this day we stand in solidarity with the #Jewish community. pic.twitter.com/nle2TKKv9p