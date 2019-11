Καλιφόρνια: 4 νεκροί και έξι τραυματίες από επίθεση ενόπλου σε σπίτι

Η αστυνομία στην πόλη Φρέσνο της Πολιτείας της Καλιφόρνιας διενεργεί έρευνα για την επίθεση ενόπλου εναντίον ανθρώπων που είχαν συγκεντρωθεί στην αυλή ενός σπιτιού χθες Κυριακή για να δουν μαζί έναν αγώνα του αμερικάνικου ποδοσφαίρου. Κατά τα πρώτα στοιχεία, υπάρχουν 4 νεκροί και 6 τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τα αμερικανικά δίκτυα ABC News και CNN.

Σύμφωνα με τους New York Times ο ένοπλος άνοιξε πυρ τη στιγμή που μπήκε στην αυλή σπιτιού σε νότια συνοικία του Φρέσνο, όπου είχαν συγκεντρωθεί τα μέλη μιας οικογένειας και φίλοι τους για να παρακολουθήσουν τον αγώνα μετά τις 18:00, ανέφερε η εκπρόσωπος. Γείτονες έκαναν δεκάδες κλήσεις στον αριθμό της άμεσης δράσης ζητώντας βοήθεια.

Κατά τα πρώτα στοιχεία, σύμφωνα με τον Μάικλ Ριντ, εκπρόσωπο της αστυνομίας στο Φρέσνο, στον κήπο του σπιτιού είχαν συγκεντρωθεί περίπου 35 άνθρωποι.

BREAKING UPDATE: The Fresno Police Department says at least 9 people have been shot and multiple people killed at a home near Peach and Olive.



FPD says family and friends were watching a football game in their back yard when random people came up and started shooting pic.twitter.com/iSN0DbIxlV