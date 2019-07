Κ. Λαγκάρντ: «Αποχωρώ προσωρινά από επικεφαλής του ΔΝΤ»

Την «προσωρινή» της αποχώρηση από επικεφαλής του ΔΝΤ ανακοίνωσε η Κριστίν Λαγκάρντ μετά τη συμφωνία στη Σύνοδο Κορυφής για να προταθεί ως υποψήφια για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Με ανάρτησή της στο Twitter η κα Λαγκάρντ δήλωσε ότι την τιμά ιδιαίτερα η πρόταση που της έγινε να αναλάβει την προεδρία της ΕΚΤ και πρόσθεσε ότι, σε συμφωνία με την Επιτροπή Δεοντολογίας του διοικητικού συμβουλίου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αποφάσισε «να αποχωρήσει προσωρινά από τα καθήκοντα της γενικής διευθύντριας» του οργανισμού.

I am honored to have been nominated for the @ECB Presidency. In light of this, and in consultation with the Ethics Committee of the IMF Executive Board, I have decided to temporarily relinquish my responsibilities as IMF Managing Director during the nomination period.