Συμφωνία στην Ιταλία για κυβέρνηση με πρωθυπουργό Κόντε

Σε συμφωνία για το σχηματισμό κυβέρνησης με τον Τζουζέπε Κόντε να διατηρεί τη θέση του πρωθυπουργού, ήρθαν το Κίνημα των Πέντε Αστέρων (M5S) με το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα (PD), ανακοίνωσε ο επικεφαλής του πρώτου Λουίτζι Ντι Μάιο.

Όπως μεταδίδουν ιταλικά ΜΜΕ, ο Λ. Ντι Μάιο σημείωσε ότι η παραμονή Κόντε στην πρωθυπουργία «συνιστά εγγύηση» για το Κίνημα των Πέντε Αστέρων. Παράλληλα, επέκρινε ξανά τον πρώην εταίρο του, τον ηγέτης της Λέγκας του Βορρά Ματέο Σαλβίνι, ο οποίος διέλυσε τον προηγούμενο κυβερνητικό συνασπισμό.

#BREAKING Italy's M5S says deal with PD for new government, with Conte as PM pic.twitter.com/ioRubPt7ZW