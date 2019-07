Ιταλία: Ένας νεκρός από την έκρηξη του ηφαιστείου Στρόμπολι

Το ηφαίστειο στο νησάκι Στρόμπολι εξερράγη σήμερα, σκοτώνοντας τουλάχιστον έναν άνθρωπο και περικλείοντας τον δημοφιλή τουριστικό προορισμό σε ένα νέφος τέφρας, όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες.

Το θύμα πιστεύεται ότι ήταν τουρίστας που έκανε περίπατο και σκοτώθηκε από τις πέτρες που εκτοξεύτηκαν από το ηφαίστειο, ενώ άλλος ένας άνθρωπος τραυματίστηκε.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν και πυρκαγιές στη δυτική πλευρά του νησιού. Στην περιοχή έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις από γειτονικά νησιά ενώ ρίψεις νερού πραγματοποιεί και ένα Canadair.

"Είδαμε την έκρηξη από το ξενοδοχείο. Ακούστηκε ένας δυνατός βρυχηθμός", είπε εργαζόμενη σε ξενοδοχείο κοντά στο Φίκο Γκράντε, στην ανατολική πλευρά του νησιού. "Βουλώσαμε τ' αυτιά μας και μετά ένα σύννεφο στάχτης μας κάλυψε. Ο ουρανός καλύφθηκε από στάχτη, ένα πολύ μεγάλο σύννεφο", πρόσθεσε.

Ο Στέφανο Μπράνκα, του Εθνικού Ινστιτούτου Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας, είπε ότι επρόκειτο για μια παροξυσμική ηφαιστειακή έκρηξη, ένα σπάνιο γεγονός μεγάλης έντασης.

Δείτε βίντεο-φωτογραφίες:

*BREAKING-URGENT* The #Stromboli volcano exploded a few minutes ago. Panic and Chaos among the people present on the Island. Many are trying to escape into the sea swimming or in small boats. #Volcano #Sicily #Eolie pic.twitter.com/GeGQ1Q3eBl