Ισραήλ: Σημαντική εξέλιξη στη μάχη κατά του αντισημιτισμού η νίκη Τζόνσον

Η νίκη του ηγέτη των Συντηρητικών Μπόρις Τζόνσον στις βρετανικές εκλογές είναι μια «σημαντική εξέλιξη» στη «μάχη» κατά του μίσους και του αντισημιτισμού, δήλωσε σήμερα το Ισραήλ.

«Δεν είναι απλώς μια πολιτική νίκη, είναι πάνω από όλα μια νίκη των αξιών», δήλωσε ο επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας Ισραέλ Κατζ.

«Το φάσμα του αντισημιτισμού πλανάτο πάνω από αυτή την προεκλογική εκστρατεία. Και ο βρετανικός λαός ψήφισε μαζικά εναντίον του, κάτι που δείχνει, κατά την άποψή μας, τις αξίες και την ιστορία του βρετανικού λαού», πρόσθεσε.

«Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη στη μάχη κατά του μίσους», είπε ακόμη ο Κατζ, χωρίς να κατονομάσει αυτούς που θεωρεί υπεύθυνους για τον αντισημιτισμό στη Βρετανία, σύμμαχο-κλειδί του Ισραήλ.

«Συγχαρητήρια φίλε μου @Μπόρις Τζόνσον για αυτή την ιστορική νίκη. Είναι μια μεγάλη ημέρα για τον βρετανικό λαό και για τη φιλία μας», σχολίασε στο Twitter ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Congratulations my friend @BorisJohnson on your historic victory.



This is a great day for the people of Great Britain and for the friendship between us. pic.twitter.com/GUVSxo8tHi