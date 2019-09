«Στήνονται» οι S-400 στην Τουρκία;

Στην αποκάλυψη ότι το ρωσικό πυραυλικό σύστημα S-400 ήδη τοποθετείται στην βάση Akinci στη Τουρκία προβαίνει η εταιρεία που ασχολείται με στρατηγικά θέματα ImageSat Intel η οποία επικαλείται δορυφορικές φωτογραφίες.

#Breaking: for the #first time observed, the recently arrived from #Russia to #Turkey #S400 is in operational mode and deployed in #Ankara.#ISI #IMINT #VISINT #intelligence pic.twitter.com/YqNyym6FO7