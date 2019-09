«Ουδέτεροι» οι Εργατικοί σε ενδεχόμενο 2ο δημοψήφισμα - Πύρρειος νίκη Κόρμπιν

Την ουδετερότητα ως επίσημη γραμμή του κόμματος επέλεξαν τα μέλη των Εργατικών, αν και εφόσον γίνει ποτέ ένα δεύτερο δημοψήφισμα για το Brexit.

Η ψηφοφορία είχε λάβει και τη μορφή δημοψηφίσματος στο πρόσωπο του αρχηγού του κόμματος Τζέρεμι Κόρμπιν, ο οποίος βρίσκεται υπό έντονη πίεση από το φιλοευρωπαϊκο μπλοκ των Εργατικών προκειμένου να λάβει θέση. Όμως υποστηριζόμενος από τα εργατικά συνδικάτα (πλην ενός), ο Κόρμπιν κατάφερε τελικά να περάσει την πρόταση για ουδετερότητα.

Victory for @jeremycorbyn as @UKLabour members back his plan to stay neutral on a second #Brexit referendum. For live updates from the annual Labour party conference, click here: https://t.co/tFwqJ4zljK pic.twitter.com/Gd3cUcQYhl

Ο Κόρμπιν είχε προτείνει από χθες στα επίσημα όργανα του κόμματος να μην παρθεί θέση υπέρ η κατά της παραμονής αν ποτέ διεξαχθεί ένα δεύτερο δημοψήφισμα και μάλιστα να υιοθετηθεί αυτή η θέση ως επίσημη γραμμή. Από την πλευρά του το φιλοευρωπαϊκο μπλοκ είχε ταχθεί υπέρ της επίσημης γραμμής της παραμονής, την οποία έθεσε σε ψηφοφορία αλλά ηττήθηκε. Νωρίτερα σήμερα το συνδικάτο Unison είχε ταχθεί υπέρ της παραμονής, προκαλώντας έναν ισχυρό εσωκομματικό πονοκέφαλο για τον Κόρμπιν.

Όπως σημειώνουν Βρετανοί δημοσιογράφοι από το συνέδριο των Εργατικών στο Μπράιτον, αρκετά μέλη του παραπάνω μπλοκ εγκατέλειψαν την αίθουσα αμέσως μετά τη νίκη του Κόρμπιν, με πολλούς να κάνουν λόγο για αναζήτηση νέας πολιτικής στέγης.

This is a disaster for Lab. To me, it looked like the composite was lost. But given how controversial it was it would surely have been better to have the vote counted. Instead this will be brought up repeatedly as part of an illegitimate process. It’ll make the wound toxic.