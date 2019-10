«Ναι» του Κογκρέσου στη διαδικασία παραπομπής του Ντόναλντ Τραμπ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων υπερψήφισε την πρόταση της προέδρου Νάνσι Πελόζι για το πώς θα προχωρήσει η έρευνα για την παραπομπή του Ντόναλντ Τραμπ, αναθέτοντας τον πρωταρχικό ρόλο των ακροάσεων στον επικεφαλής της Επιτροπής για τις Υπηρεσίες Πληροφοριών της Βουλής, Άνταμ Σιφ.

Συνολικά 232 βουλευτές ψήφισαν υπέρ της έναρξης της διαδικασίας, την ώρα που 196 ψήφισαν κατά συμπεριλαμβανομένων δυο βουλευτών των Δημοκρατικών.

Το ψήφισμα ορίζει τη διαδικασία για τα ακόλουθα βήματα και σύμφωνα με την Πελόζι εξαλείφει «κάθε αμφιβολία για το εάν η κυβέρνηση Τραμπ μπορεί να αρνείται να παραδώσει έγγραφα, να αποτρέπει καταθέσεις μαρτύρων, να αψηφά δεόντως εγκεκριμένες κλητεύσεις (μαρτύρων), να συνεχίζει να παρακωλύει (την έρευνα) της Βουλής των Αντιπροσώπων».

O Σιφ ο οποίος αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαδικασία ως πρόεδρος της επιτροπής δικαστικών υποθέσεων στις πρώτες του δηλώσεις «κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο, ούτε ο πρόεδρος των ΗΠΑ».

The President’s misconduct makes today’s impeachment resolution necessary.



To honor our oath to the Constitution.

To honor the rule of law.

To hold this President accountable.

And show that nobody is above the law.



Not even the President of the United States. pic.twitter.com/AYH2Gmo7Gt