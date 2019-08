«Μπλόκο» σε Τζόνσον και άτακτο Brexit από την αντιπολίτευση

Σε συμφωνία, προκειμένου να αποτρέψουν το ενδεχόμενο ενός Brexit χωρίς συμφωνία, κατάληξαν τα αντιπολιτευτικά κόμματα στη Βρετανία γεγονός που ενδέχεται να αλλάξει τα δεδομένα.

Οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν με πρωτοβουλία του επικεφαλής των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν, με τη συμμετοχή του Εθνικού Κόμματος της Σκωτίας, των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, του Κόμματος των Πρασίνων και της Ανεξάρτητης Ομάδας για την Αλλαγή.

Σε κοινή τους ανακοίνωση τα κόμματα τονίζουν ότι συμφώνησαν στην αναγκαιότητα να ενεργήσουν από κοινού, προκειμένου να βρουν πρακτικούς τρόπους, ούτως ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο μη συμφωνίας. Ο Τζέρεμι Κόρμπιν εξέθεσε τα συμπεράσματα του σκιώδους γενικού εισαγγελέα για την πρόθεση του Μπόρις Τζόνσον να κλείσει τη βουλή χαρακτηρίζοντας ως «την μεγαλύτερη κατάχρηση εξουσίας στην ιστορία της χώρας».

H δήλωση Κόρμπιν έγινε με αφορμή την αποκάλυψη της εφημερίδας "The Observer", η οποία έκανε λόγο για "ειδικό σχέδιο, το οποίο προβλέπει το κλείσιμο της Βουλής των Κοινοτήτων, με στόχο τη μη παράταση της προθεσμίας του Brexit" την οποία επιδιώκουν οι βουλευτές που τάσσονται υπέρ της παραμονής της χώρας στην ΕΕ.

Η ομάδα του Κόρμπιν είναι πεπεισμένη ότι το άτακτο Brexit μπορεί να αποφευχθεί εάν η Βρετανία εξασφαλίσει μία νέα παράταση από τους Ευρωπαίους εταίρους, έστω και μετά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στιις 17 Οκτωβρίου.

H επικεφαλής της Ανεξάρτητης Ομάδας Αν Σούμπρι δήλωσε μέσω twitter «Είχαμε μια εξαιρετική συνάντηση για να σταματήσουμε το άτακτο Brexit», ενώ ανάλογες δηλώσεις έκανε και η αρχηγός των Φιλελευθέρων Τζο Σουίνσον.

Excellent meeting between all the opposition party leaders this morning. We agree we will work together to stop a no deal #Brexit by legislation