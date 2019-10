«Πιέσεις» Γκρέιαμ σε Τραμπ: «Το Κογκρέσο θα κάνει τον Ερντογάν να πληρώσει»

Προειδοποίηση πως το αμερικανικό Κογκρέσο θα κάνει τον Ταγίπ Ερντογάν να πληρώσει «πολύ ακριβά» την τουρκική στρατιωτική επιχείρηση στη Συρία κατά των κουρδικών δυνάμεων, απηύθυνε ο ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ, κατηγορώντας την κυβέρνηση Τραμπ ότι «εγκατέλειψε τους συμμάχους της Ουάσιγκτον».

«Προσευχηθείτε για τους Κούρδους συμμάχους μας, οι οποίοι εγκαταλείφθηκαν αισχρά από την κυβέρνηση Τραμπ», έγραψε στο λογαριασμό του στο Twitter. «Θα καταβάλω προσπάθειες στο Κογκρέσο ώστε ο Ερντογάν να πληρώσει πολύ ακριβά», πρόσθεσε ο 64χρονος γερουσιαστής, που συνήθως είναι στενός υποστηρικτής του προέδρου Τραμπ.

Pray for our Kurdish allies who have been shamelessly abandoned by the Trump Administration. This move ensures the reemergence of ISIS.