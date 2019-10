«Έφυγε» o Ντον Σμιθ, ένας μεγάλος ήρωας της ελευθερίας

Ο Ντον Σμιθ, ο οποίος μέσα από το φιλανθρωπικό, φιλελεύθερο έργο του είδε εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο να επωφελούνται από την ενεργή και την αποτελεσματική προώθηση των ιδεών και των πολιτικών της ατομικής, πολιτικής και οικονομικής ελευθερίας, έφυγε από τη ζωή χθες.

Ο Ντόναλντ Σμιθ ήταν ο ιδρυτής και διευθυντής επενδύσεων της εταιρίας Donald Smith & Co., Inc. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του ως αναλυτής στην Capital Research Company. Στη συνέχεια διετέλεσε διευθυντής, αντιπρόεδρος και διαχειριστής Χαρτοφυλακίου της Capital Guardian Trust Co. Το 1980 έγινε διευθυντής επενδύσεων της Home Insurance Company και πρόεδρος της Home Portfolio Advisors, Inc., την οποία εξαγόρασε το 1983 και μετονόμασε σε Donald Smith & Co., Inc. Ήταν κάτοχος πτυχίου χρηματοοικονομικών και λογιστικής από το Πανεπιστήμιο του Ιλλινόι, ΜΒΑ από το Χάρβαρντ, διδακτορικού τίτλου Νομικής από το UCLA, και ήταν μέλος του δικηγορικού συλλόγου της Καλιφόρνιας.

Ο Ντον Σμιθ ήταν στυλοβάτης πολλών φιλελευθέρων οργανισμών ανά τον κόσμο και αρωγός της προσπάθειας του ΚΕΦΙΜ να καταστεί μία δυναμική, ανεξάρτητη και φιλελεύθερη δεξαμενή σκέψης. Ο μεγάλος φιλελεύθερος στήριξε επίσης τη συνολική μεταρρυθμιστική πρόταση του ΚΕΦΙΜ «Ελλάδα 2021: Ατζέντα για την ελευθερία και την ευημερία» και το σημαντικότατο project μετάφρασης και διανομής φιλελεύθερων βιβλίων σε συνεργασία με την εφημερίδα Φιλελεύθερος.

Σχολιάζοντας την απώλεια του Σμιθ, ο πρόεδρος του ΚΕΦΙΜ, Αλέξανδρος Σκούρας, τόνισε ότι «με λύπη πληροφορήθηκα τον χαμό ενός πραγματικού ήρωα της ελευθερίας ο οποίος στήριξε έμπρακτα και απλόχερα εκατοντάδες φιλελεύθερους φορείς ανά τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και το ΚΕΦίΜ».