«Βούλιαξε» η Βενετία - Ένας νεκρός από την πλημμυρίδα

Από τη δεύτερη μεγαλύτερη πλημμυρίδα στην ιστορία της πλήττεται από την Τρίτη η Βενετία, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει η ιστορική βασιλική του Αγίου Μάρκου, όπως και πολλές πλατείες και σοκάκια της ιταλικής πόλης. Τα ιταλικά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για έναν νεκρό, ο οποίος υπέστη ηλεκτροπληξία όταν τα νερά μπήκαν στο σπίτι του.

Συγκεκριμένα, η πλατεία του Αγίου Μάρκου βυθίστηκε κάτω από το νερό που ξεπερνούσε το ένα μέτρο, ενώ η παρακείμενη βασιλική του Αγίου Μάρκου πλημμύρισε για έκτη φορά μέσα σε 1.200 χρόνια. Τέσσερις από τις μεγαλύτερες πλημμύρες έχουν σημειωθεί την τελευταία 20ετία, η πιο πρόσφατη τον Οκτώβριο του 2018. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για καταστροφές εντός του ναού.

ο δήμαρχος της Βενετίας Λουίτζι Μπρουνιάρο ανακοίνωσε ότι θα κηρύξει την πόλη σε κατάσταση καταστροφής και προειδοποίησε για σοβαρές ζημιές.

«Η κατάσταση είναι δραματική. Ζητάμε από την κυβέρνηση να μας βοηθήσει. Το κόστος θα είναι υψηλό. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής», έγραψε ο Μπρουνιάρο στο Twitter.

"Μια υψηλή πλημμυρίδα 187 εκατοστών θα αφήσει μια ανεξίτηλη πληγή", πρόσθεσε ο δήμαρχος της Βενετίας.

Αξιωματούχοι της πόλης ανακοίνωσαν ότι την Τρίτη στις 10.50 μ.μ. η πλημμυρίδα έφθασε τα 187 εκατοστά, λίγο λιγότερα από το ρεκόρ των 194 εκατοστών που είχε καταγραφεί το 1966.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν νερό με ροή ποταμού να πλημμυρίζει μια από τις βασικές διελεύσεις της Βενετίας, ενώ ένα άλλο δείχνει μεγάλα κύματα να χτυπούν τα πλοιάρια που είναι δεμένα κατά μήκος του Παλατιού των Δόγηδων και να σκάνε στα πεζοδρόμια.

Incredible flooding scenery coming in from Venice, Italy last night! It was caused by strong storm surge and a high tide peak (Acqua alta)!



