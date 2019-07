«Bild»: Φόβοι για νέο ισχυρό σεισμό στην Καλιφόρνια

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα «Bild», οι σεισμολόγοι έχουν καταγράψει εκατοντάδες μετασεισμούς μετά σεισμό των 7,1 Βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ και τώρα προειδοποιούν για την πιθανότητα νέων μεγάλων σεισμών στην περιοχή. Το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο (USGS) εκτιμά ότι ο κίνδυνος για νέο ισχυρό σεισμό βρίσκεται στο 5%- 10%.

Σε μήνυμά της στο Twitter, η Αμερικανίδα σεισμολόγος, καθηγήτρια Λούσι Τζόουνς, η οποία ερευνά τις πιθανότητες εκδήλωσης μεγάλων σεισμών στη Νότια Καλιφόρνια, προειδοποιεί για το ενδεχόμενο νέων μεγάλων σεισμών στην περιοχή: «Ναι, εκτιμούμε ότι υπάρχει πιθανότητα 1:10 να υπάρξει κι άλλος σεισμός, μεγέθους 7 Βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ στην κοιλάδα Searles».

Yes, we estimate that there's about a 1 in 10 chance that Searles Valley will see another M7. That is a 9 in 10 chance that tonight's M7.1 was the largest.