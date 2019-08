ΗΠΑ: Θανατική ποινή για μαζικές δολοφονίες ζήτησε ο Ντ. Τραμπ

Την επιβολή θανατικής ποινής σε όσους διαπράττουν μαζικές δολοφονίες και εγκλήματα μίσους ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ με διάγγελμά του για τις επιθέσεις σε Τέξας και Οχάιο, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 29 ανθρώπων.

Μάλιστα ο πρόεδρος των ΗΠΑ τάχθηκε σήμερα υπέρ της «ταχείας» εκτέλεσης των δραστών πολύνεκρων επιθέσεων. «Δίνω εντολή στο υπουργείο Δικαιοσύνης να προτείνει έναν νόμο που θα εγγυάται ότι αυτοί που διαπράττουν εγκλήματα μίσους και μαζικές δολοφονίες θα βρίσκονται αντιμέτωποι με τη θανατική ποινή κι ότι αυτή η ποινή θα εφαρμόζεται ταχέως, με αποφασιστικότητα και χωρίς χρόνια άχρηστων καθυστερήσεων», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε τις επιθέσεις ως «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας» κάνοντας λόγο για «σατανικές επιθέσεις» εναντίον του αμερικανικού έθνους, ενώ τόνισε πως η χώρα του πρέπει να μεταρρυθμίσει τους νόμους για την ψυχική υγεία με στόχο την αναγνώριση των προσώπων με ψυχικά προβλήματα, περιλαμβανομένων μέτρων όπως του ακούσιου εγκλεισμού.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεσμεύτηκε ότι θα ενεργήσει κατεπειγόντως με αποφασιστικότητα μετά αυτά τα αιματηρά περιστατικά, σημειώνοντας ότι όλοι οι Αμερικανοί πρέπει «να καταδικάσουν τον ρατσισμό, τη μισαλλοδοξία και κάθε ιδεολογία περί ανωτερότητας της λευκής φυλής». «Αυτές οι μοχθηρές ιδεολογίες πρέπει να ηττηθούν», τόνισε σε δηλώσεις που έκανε από τον Λευκό Οίκο.

Επιπλέον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι ζήτησε από το FBI να ερευνήσει τα εγκλήματα μίσους και την εγχώρια τρομοκρατία, υπογραμμίζοντας ότι το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνέβαλαν στη ριζοσπαστικοποίηση των ανθρώπων, δίνοντας ώθηση στα εγκλήματα μίσους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε, επίσης, ότι θα κατευθύνει το υπουργείο Δικαιοσύνης να εργαστεί με τις τοπικές αρχές και τις εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να εντοπίζουν τους δράστες μαζικών δολοφονιών προτού εκείνοι διαπράξουν τις επιθέσεις τους.

President Trump: "In one voice, our nation must condemn racism, bigotry and white supremacy. These sinister ideologies must be defeated. Hate has no place in America. Hatred warps the mind, ravages the heart and devours the soul."

Νωρίτερα με μήνυμά του στο Twitter, ο Ντόναλντ Τραμπ στράφηκε και κατά των ΜΜΕ, κατηγορώντας τα ότι συνέβαλαν «πολύ» στον «θυμό και την οργή» στις ΗΠΑ διαδίδοντας «ψευδείς ειδήσεις».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι «τα ΜΜΕ φέρουν μεγάλη ευθύνη για τις ζωές και την ασφάλεια στη χώρα μας. Τα fake news συνέβαλαν πολύ στον θυμό και την οργή που αναπτύχθηκαν εδώ και πολλά χρόνια».

«Η κάλυψη των πληροφοριών πρέπει να αρχίσει να είναι ισότιμη, λιγότερο αιχμηρή και αμερόληπτη, στην αντίθετη περίπτωση αυτά τα φοβερά προβλήματα θα επιδεινώνονται!» τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ.