ΗΠΑ: Στέλνει στρατεύματα στην περιοχή του Κόλπου μετά τις επιθέσεις

Την αποστολή επιπλέον αμερικανικών στρατευμάτων στην περιοχή του Κόλπου, έπειτα από αίτημα της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, για την ενίσχυση της αεράμυνας του σουνιτικού Βασιλείου, μετά τις επιθέσεις στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Aramco, ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Μαρκ Έσπερ.

«Για να αποτραπεί η περαιτέρω κλιμάκωση, η Σαουδική Αραβία ζήτησε διεθνή βοήθεια για την προστασία των κρίσιμης σημασίας υποδομών του Βασιλείου και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ζήτησαν επίσης βοήθεια», τόνισε ο Έσπερ, σε συνέντευξη τύπου.

The attack on September 14th on Saudi Arabian oil fields represents a dramatic escalation of Iranian aggression. pic.twitter.com/Nf3p7PRJpT