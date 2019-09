ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στην Ουάσινγκτον με ένα νεκρό και πολλούς τραυματίες

Πυροβολισμοί ακούστηκαν σήμερα το βράδυ στους δρόμους της Ουάσινγκτον, με συνέπεια να τραυματιστούν αρκετοί άνθρωποι, σύμφωνα με τις αναφορές τοπικών ΜΜΕ.

Ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός WJLA-TV ανάρτησε φωτογραφίες στο Twitter με ασθενοφόρα να μεταφέρουν τους τραυματίες από την περιοχή που ακούστηκαν οι πυροβολισμοί, σημειώνοντας ότι υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας.

UPDATE: No confirmed # of shooting injuries yet but I’ve personally seen 4 ambulances leave the scene here at 14th & Columbia Rd in NW DC. @ABC7News pic.twitter.com/Fmo9niIhWI