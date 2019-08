ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε σχολικό αγώνα - 10 τραυματίες

Πυροβολισμοί έπεσαν κατά τη διάρκεια σχολικού αγώνα στην Αλαμπάμα, με συνέπεια να τραυματιστούν τουλάχιστον 10 ανήλικοι, ηλικίας από 15 έως 18 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον πέντε από τους τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Οι πυροβολισμοί έπεσαν στο στάδιο Ladd-Peebles, κατά τη διάρκεια αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου, ενώ δυο άνθρωποι έχουν συλληφθεί, σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ.

Δεν είναι ξεκάθαρο τι προηγήθηκε των πυροβολισμών και η αστυνομία παίρνει καταθέσεις από τους αυτόπτες μάρτυρες, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη.

Οι πυροβολισμοί έπεσαν μετά τη λήξη της αναμέτρησης και σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες είχε προηγηθεί καβγάς στις κερκίδες.

Gunfire broke out after a high school football game in Alabama, leaving 10 teens injured, half of them critically https://t.co/uusFDMMzwK pic.twitter.com/8K4Bm6s4lu

Update :

♦️



Mobile, #Alabama :



• 10 shot

• 5 critical

• 2 arrested

• situation contained



I'm sure there will be an official press briefing soon. https://t.co/kLDlhkC8aT pic.twitter.com/VqOVIhQQlU