ΗΠΑ: Πυροβολισμοί κοντά σε σχολεία στο Οχάιο

Άγνωστος ένοπλος πυροβόλησε κοντά σε δύο σχολεία στο Κολόμπους του Οχάιο με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι αστυνομικές δυνάμεις και να σπεύσουν στο Δημοτικό Σχολείο Λίντμπεργκ και στο Γυμνάσιο της Χιλτόνια στο Δυτικό Κολόμπους, καταφέροντας να τον εγκλωβίσουν σε ένα κτίριο, σύμφωνα με το RT.

Όπως μεταδίδει το Russia Times, στο βρίσκονται ειδικές αστυνομικές δυνάμεις SWAT και διαπραγματευτές, προκειμένου να πείσουν το δράστη να παραδοθεί, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα. Η αστυνομία έχει δώσει εντολή ήδη για απομάκρυνση των κατοίκων που τα σπίτια τους βρίσκονται κοντά στο σημείο.

*UPDATE 12/16/19 3PM: Briggs High School and Lindbergh Elementary school are on lock down. K9 is assisting officers currently on scene. @ColsCitySchools

Again, we ask the public to stay away from the area for everyone's safety. https://t.co/ClFkx9nq5E