ΗΠΑ: Ο Τραμπ ακύρωσε τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τους Ταλιμπάν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το Σάββατο ότι τερματίζει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τους Ταλιμπάν, οι οποίες μετά από ένα χρόνο συνομιλιών είχαν φτάσει στο όριο της σύναψης μιας ιστορικής συμφωνίας για τον τερματισμό του 18ετούς πολέμου στο Αφγανιστάν, έπειτα από την βομβιστική επίθεση των ισλαμιστών ανταρτών στην Καμπούλ, που είχε αποτέλεσμα τον θάνατο 12 ανθρώπων, ανάμεσά τους έναν Αμερικανό στρατιώτη.

«Αν δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε μια εκεχειρία κατά τη διάρκεια αυτών των πολύ σημαντικών ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, σκοτώνοντας 12 αθώους ανθρώπους, τότε πιθανώς δεν έχουν την εξουσία να διαπραγματευτούν μια ουσιαστική συμφωνία έτσι κι αλλιώς», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ με ανάρτηση στο twitter.

