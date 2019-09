ΗΠΑ: Έξι τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι στη Φλόριντα

Σε συναγερμό τέθηκαν οι αστυνομικές Αρχές στη Φλόριντα, μετά από ειδοποίηση που δέχθηκαν για περιστατικό με μαχαιρώματα σε βιομηχανική περιοχή.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ, η αστυνομία έσπευσε στο σημείο, εντόπισε τα θύματα και συνέλαβε έναν ύποπτο για την επίθεση.

Συγκεκριμένα, μεταφέρθηκαν έξι τραυματίες στο Νοσοκομείο Memorial του Ταλαχάσι, χωρίς να υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες μέχρι στιγμής για την κατάσταση της υγείας τους.

Police in Tallahassee, Florida, are investigating a stabbing incident this morning, a police spokesman said. Police have a suspect in custody, spokesman Damon Miller said. https://t.co/HQgtW6FJqI pic.twitter.com/ufqem4z2ln