ΗΠΑ: Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο χημικών στο Τέξας

Έκρηξη σε ένα χημικό εργοστάσιο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο Τέξας, στο νότιο τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών, με αποτέλεσμα να υψωθεί μια τεράστια στήλη καπνού στην ατμόσφαιρα, ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Explosion rocks Jefferson County



Video of the explosion at TPC Plant. pic.twitter.com/eIAUiNpuqN — KFDM News (@kfdmnews) November 27, 2019

«Όλοι πρέπει να εγκαταλείψουν την περιοχή σε ακτίνα μισού μιλίου (800 μέτρων) γύρω από το εργοστάσιο TPC του Πορτ Νέτσες», ανέφερε η τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία στη σελίδα της.

SHARE: Orange Co. Judge John Gothia is calling for a shelter in place south of I-10 until 6 am due to the explosion at the TCP plant in Port Neches and the East Northeast wind direction carrying a chemical plume. Stay inside, close windows, turn fans/ air conditioning units off. pic.twitter.com/18PupeXmVP — KFDM News (@kfdmnews) November 27, 2019

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης δεν έχουν αναφερθεί τυχόν τραυματισμοί, αλλά οι ζημιές σε κτίρια στην περιοχή είναι εκτεταμένες καθώς το ωστικό κύμα της έκρηξης, σύμφωνα με πληροφορίες από το εργοστάσιο χημικών της TPC Group, έφτασε μέχρι και τα 64 μίλια μακριά. Η έκρηξη έγινε αισθητή ακόμα και πιο μακριά από τη γειτονική Λουιζιάνα.

«Ξυπνήσαμε και είδαμε τζάμια να σπάνε από παντού πάνω μας, κομμάτια της οροφής να πέφτουν και πόρτες να αποσπώνται από τα πλαίσιά τους» λόγω του ωστικού κύματος της έκρηξης, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο κάτοικος που μένει με την οικογένειά του πολύ κοντά στο εργοστάσιο.

Please pray for the community here in port neches Texas had a refinery explosion tonight! Praying everyone that was at work at this time is alright! pic.twitter.com/EZJLMxWQYA — ROCC (@FG_Rocc07) November 27, 2019

Να σημειωθεί ότι στην ιστοσελίδα της η εταιρεία αναφέρει ότι απασχολεί περισσότερους από 175 υπαλλήλους στο πετροχημικό εργοστάσιο που βρίσκεται σε απόσταση 135 χλμ. από το Χιούστον.