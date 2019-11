ΗΠΑ: Δυστύχημα με πολεμικό αεροσκάφος σε βάση - Δύο πιλότοι νεκροί

Την τελευταία τους πνοή άφησαν δύο Αμερικανοί πιλότοι στην Οκλαχόμα μετά από δυστύχημα στην αεροπορική βάση, Vance.

Το δυστύχημα συνέβη το πρωί της Πέμπτης (τοπική ώρα), κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής, στην οποία συμμετείχαν δύο αεροσκάφη τύπου Air Force T-38 Talons.

Όπως μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ, οι δύο νεκροί επέβαιναν στο ένα εκ των δύο αεροσκαφών. Στην περιοχή έσπευσαν υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

Οι εικόνες που κάνουν το γύρο του διαδικτύου, δείχνουν το ένα αεροσκάφος να έχει αναποδογυρίσει μέσα σε χωράφια, ενώ το δεύτερο στέκεται όρθιο, λίγα μέτρα πιο κάτω.





VANCE BUZZ – Two Air Force T-38 Talons were involved in a mishap at 9:10 a.m. today. At the time of the accident, the aircraft were performing a routine training mission. There were two people onboard each aircraft. Emergency response personnel are on scene to treat casualties. pic.twitter.com/yEHk5pir9e