Ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα στο συνέδριο των Συντηρητικών

Η οργή ξεχειλίζει όπως φαίνεται στο συνέδριο των Συντηρητικών που διεξάγεται υπό το βάρος των αποκαλύψεων για τη προσωπική ζωή του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον καθώς ομάδα συνέδρων επιτέθηκε εναντίον βουλευτών που είχαν ψηφίσει υπέρ της παράτασης του Brexit.

Σήμερα, τρίτη μέρα του συνεδρίου, υπήρξαν φραστικές επιθέσεις με κυρίαρχη αυτή του βουλευτής Στιβ Μπέικερ ο οποίος αναφερόμενος στους 21 βουλευτές των Συντηρητικών που ψήφισαν υπέρ της παράτασης του Brexit είπε «Ενήργησαν κατά του εθνικού συμφέροντος». Η δήλωση αυτή του Μπέικερ ώθησε ορισμένους από τους συνέδρους να φωνάξουν «Φυλακίστε τους!».

Στους βασικότερους επικριτές της κυβέρνησης Τζόνσον είναι οι πρώην Υπουργοί Φίλιπ Χάμοντ και Ντόμινικ Γκριβ. Ο Χάμοντ με πρόσφατο άρθρο του στους «Times» με τίτλο «Δεν αναγνωρίζω πλέον αυτό το κόμμα των ακραίων» αναφέρθηκε στο γεγονός ότι «Eχει τελειώσει ο χαλαρός συνασπισμός των διαφορετικών τάσεων εντός του κόμματος». Για τον βουλευτή Ντόμινικ Γκρίβ, η δηλητηριώδης ατμόσφαιρα «ενθαρρύνεται ξεκάθαρα από τον Μπόρις Τζόνσον». Την ώρα της δικής του παρέμβασης, ο βουλευτής δέχθηκε μήνυμα στο κινητό του και το διάβασε δυνατά. «Είσαι ένας άθλιος προδότης». «Δεν είναι και πολύ ευγενικό», σχολίασε γελαστός ο Ντόμινικ Γκριβ.

Με φόντο την απουσία του άλλοτε Υπουργού Οικονομικών της κυβέρνησης Μέι αλλά και του Γκριβ, ο πρώην αρχηγός του κόμματος Ιάν Ντάνκαν Σμίθ σχολίασε «πρόκειται για εξτρεμιστές που θέλουν μόνο να μπλοκάρουν το Brexit.

Αποπομπή βουλευτή από το Συνέδριο

Την ίδια ώρα εντύπωση προκάλεσε η αποπομπή του Σερ Τζέφρι Κλίφτον Μπράουν από το συνέδριο με αφορμή την προσπάθεια του να φέρει άνθρωπο που δεν είχε σχέση με το συνέδριο. Τα βρετανικά μέσα στα οποία το περιστατικό πήρε μεγάλη έκταση, κάνουν λόγο «για φυσική βία ανάμεσα στον γραμματέα της επιτροπής 1922 του κόμματος και προσωπικό ασφαλείας» γεγονός που είχε ως συνέπεια να σπεύσουν στο σημείο δυνάμεις της αστυνομίας.

