Η κυβερνήτης του Χονγκ Κονγκ ζητά διάλογο με τους διαδηλωτές

Του Γιάννη Μαντζίκου

Την έναρξη διαλόγου με τους διαδηλωτές επιδιώκει η κυβερνήτης του Χονγκ Κονγκ Κάρι Λαμ με δηλώσεις που έκανε σήμερα, χωρίς να αναλάβει ομως δεσμεύσεις για τα αιτήματα του κινήματος.

"Ελπίζουμε να ξεκινήσει άμεσα διάλογος με ανθρώπους από όλες τις τάξεις και με διαφορετικές πολιτικές απόψεις ώστε να βρεθεί η χρυσή τομή για το μέλλον του Χονγκ Κονγκ" είπε η Λαμ σε συνέντευξη τύπου, προσθέτοντας παράλληλα ότι θα συστήσει επιτροπή για την βία που ασκήθηκε κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Την είδηση είχε προαναγγείλει από την Κυριακή η εφημερίδα Hong Kong Free Press οπότε η κυβέρνηση είχε εκδώσει ανακοίνωση στην οποία αναγνωριζε ότι «η συγκέντρωση στο Βικτορια Παρκ ήταν ειρηνική και δεν σημειώθηκαν επεισόδια», ενώ καταλήγει τονίζοντας πως «η κυβέρνηση αναζητά ειλικρινή διάλογο με τους πολίτες με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει ηρεμία και ειρήνη».

Σημειώνεται ότι την Κυριακή έλαβε χώρα μια μεγαλειώδης διαμαρτυρία 1,7 εκατομμυρίων ανθρώπων -ήτοι το ένα τέταρτο του πληθυσμού στο Χονγκ Κονγκ- παρά τις απαγορεύσεις των αρχών και τις σοβαρές προειδοποιήσεις του Πεκίνου για επέμβαση.

Με φόντο τα παραπάνω η Λαμ αρνήθηκε να αναλάβει δεσμεύσεις για τα αιτήματα των διαδηλωτών τα οποία είναι μεταξύ άλλων οριστική απόσυρση του νομοσχεδίου έκδοσης κρατουμένων στην Κίνα και δημοκρατικοτερες διαδικασίες. Χαρακτηριστικά όταν η Λαμ ρωτήθηκε αν το Χονγκ Κονγκ παραμένει μια από τις πλέον ελεύθερες οικονομίες του πλανήτη με αφορμή τις πιέσεις του Πεκίνου προς εταιρείες να αποσυρθούν, αρνήθηκε να απαντήσει.

When asked by HKFP if #HongKong is still the world's freest economy, when firms like @cathaypacific are pressured by Beijing & state media to publish pro-gov't comments and fire staff, leader Carrie Lam refused to provide reassurances. https://t.co/xTFFQ9TiE5 pic.twitter.com/jvp3FYPYQl