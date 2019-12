Στο τουρκικό ΥΠΕΞ για εξηγήσεις ο Αμερικανός πρέσβης

Για εξηγήσεις κάλεσε η Τουρκία τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα μετά την έγκριση από την αμερικανική Γερουσία του ψηφίσματος που αναγνωρίζει τη Γενοκτονία των Αρμενίων.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, ο υφυπουργός Εξωτερικών Σεντάτ Ονάλ εξέφρασε την έντονη κριτική και δυσαρέσκεια της Άγκυρας για το ψήφισμα.

Σημειώνεται πως έντονη ήταν η αντίδραση και του υπουργού Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, που έκανε λόγο για «πολιτικό σόου», σημειώνοντας ότι το ψήφισμα «δεν είναι νομικά δεσμευτικό και δεν έχει καμία ισχύ. Εκείνοι που θέλουν να εκμεταλλευτούν την ιστορία για πολιτικούς σκοπούς είναι δειλοί που δεν θέλουν να αντιμετωπίσουν την αλήθεια».

#US Senate Resolution is nothing more than a political show. It is not legally binding and it has no validity whatsoever. Those who want to exploit history for political ends are cowards unwilling to face the truth.