Φερχόφσταντ σε Σαλβινι: Ντιμπέιτ όπου και όποτε θέλεις

Του Γιάννη Μαντζίκου

Πρόσκληση σε ντιμπέιτ απηύθυνε ο Γκι Φερχόφσταντ στον Ματέο Σαλβινι, τον Ιταλό ακροδεξιό ηγέτη της Λέγκας του Βορρά, τον οποίο μάλιστα κατηγόρησε για τις σχέσεις του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σε βίντεο-μήνυμα, ο πρώην πρωθυπουργός του Βελγίου απευθύνθηκε στον Σαλβίνι, τον υπουργό Εσωτερικών της Ιταλίας, επικεφαλής του ακροδεξιού Κόμματος της Λεγκας του Βορρά και ισχυρό άνδρα της Ιταλικής κυβέρνησης. "Σας προκαλώ σε μια συζήτηση ενός προς έναν καθώς οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν τι σχέδια έχετε κατά νου", δήλωσε, τρεις ημέρες πριν ξεκινήσουν οι εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Dear @matteosalvinimi,

You & your friends Strache, Le Pen, Orban & Farage are plotting with & paid by Putin to destroy