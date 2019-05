Ευρωκοινοβούλιο: Απώλειες για παραδοσιακές δυνάμεις, άνοδος για τους Φιλελεύθερους

Πλήγμα φαίνεται πως δέχονται οι παραδοσιακά κυρίαρχες ομάδες της κεντροδεξιάς και της κεντροαριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά τις κάλπες της 26ης Μαΐου, ενώ στην τρίτη θέση φέρνουν οι εκτιμήσεις τη Συμμαχία Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη (ALDE).

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της Γερμανίας ARD, αλλά και ο ιστότοπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) αναμένεται να κερδίσει 173 από τις 751 έδρες, χάνοντας 44 έδρες, σύμφωνα με την εκτίμηση του ARD.

Οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές (ΕΣΚ) φαίνεται ότι θα συγκεντρώσουν 147 έδρες, 39 λιγότερες από όσες είχαν ως τώρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, το ΕΛΚ και το ΕΣΚ δεν θα διαθέτουν πλέον την πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι προβλέψεις φέρνουν τη Συμμαχία Φιλελεύθερων και Δημοκρατών για την Ευρώπη (ALDE) στην τρίτη θέση με 102 έδρες.

Ακολουθούν στην τέταρτη θέση οι Πράσινοι με 71 έδρες.

Ενισχυμένες εμφανίζονται οι ακροδεξιές ομάδες που αναμένεται να αυξήσουν τις έδρες τους κατά 23.

Εξάλλου η Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά φαίνεται να έχει 42 έδρες και οι Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές 58 έδρες.

Τα οριστικά αποτελέσματα από τις 28 χώρες μέλη της ΕΕ αναμένονται μετά τις 24:00 (ώρα Ελλάδας), αφού κλείσουν οι κάλπες και στην Ιταλία.

Δείτε την εκτίμηση των εδρών για το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

BREAKING: @Europarl_EN seat projections from across the #EU have come in. #EUelections2019 pic.twitter.com/U1dzkTtypJ