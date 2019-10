Έτοιμη η Τουρκία για εισβολή στη Συρία

Ένα βήμα πριν τη χερσαία εισβολή στη βόρεια Συρία βρίσκεται ο τουρκικός στρατός, προκειμένου, όπως υποστηρίζει η Άγκυρα, να δημιουργήσει μια ζώνη «ασφαλείας», με στόχο να εγκαταστήσει σε αυτήν τους περίπου 3 εκατ. πρόσφυγες που φιλοξενεί στα εδάφη της.

Τη νύχτα της Δευτέρας, το τουρκικό Πυροβολικό εξαπέλυσε τρεις στοχευμένες επιθέσεις κατά θέσεων κουρδικών ένοπλων ομάδων, που ανήκουν στην αντικυβερνητική συμμαχία Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις.

Συγκεκριμένα, τουρκικά πυροβόλα στοχοθέτησαν κουρδικές θέσεις ανατολικά της πόλης Ταλ Αμπιάντ, στο βόρειο τμήμα της επαρχίας Ράκα. Σύμφωνα με συριακά ΜΜΕ, δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. στις τάξεις των Κούρδων.

#Syria: Assad's scorched earth policy continues tonigth with multiple incendiary bombardment on S. #Idlib countryside (also bombed by #SyAF). Video from Habit. https://t.co/AU24gkIm2C pic.twitter.com/G5rETFxRRs