Ερντογάν σε Τραμπ: «Κύριε πρόεδρε, οι κοινές μας προσπάθειες θα φέρουν ειρήνη και σταθερότητα»

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με ανάρτηση στο twitter δήλωσε πως είναι πεπεισμένος πως οι κοινές προσπάθειες με τις ΗΠΑ θα προάγουν την ειρήνη και τη σταθερότητα μετά τη συμφωνία Άγκυρας και Ουάσινγκτον για παύση της τουρκικής στρατιωτικής επίθεσης στη βορειοανατολική Συρία.

«Κύριε πρόεδρε, πολλές περισσότερες ζωές θα σωθούν όταν νικήσουμε την τρομοκρατία, που είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της ανθρωπότητας», δήλωσε ο Ερντογάν, απαντώντας σε μια ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαιρέτισε την επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας, μιλώντας για «σπουδαία νέα».

«Είμαι πεπεισμένος πως αυτή η κοινή προσπάθεια θα προάγει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή μας», πρόσθεσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Mr. President, many more lives will be saved when we defeat terrorism, which is humanity's arch enemy. I am confident that this joint effort will promote peace and stability in our region.