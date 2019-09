Επιμένει ο Τζόνσον για πρόωρες εκλογές και Brexit στις 31 Οκτωβρίου

Παρά την ήττα του χθες στη Βουλή, ο Μπόρις Τζόνσον δήλωσε σήμερα, κατά την ώρα των ερωτήσεων του πρωθυπουργού, ότι η Βρετανία θα εξέλθει από την ΕΕ στις 31 Οκτωβρίου, προκαλώντας παράλληλα τον Τζέρεμι Κόρμπιν να στηρίξει την πρότασή του για εκλογές στις 15 Οκτωβρίου.

Κληθείς να απαντήσει στην ερώτηση βουλευτή των Εργατικών για το ενδεχόμενο να θέσει το no - deal σε δημοψήφισμα, ο Τζόνσον απάντησε: «αυτή η κυβέρνηση θα βγάλει την χώρα από την ΕΕ στις 31 Οκτωβρίου». Όταν ρωτήθηκε στη συνέχεια για τις προετοιμασίες της κυβέρνησης σχετικά με το no - deal, επέλεξε να κατηγορήσει τον ηγέτη των Εργατικών για «δειλία» λόγω του γεγονότος ότι δεν στηρίζει την πρόταση του πρόωρες εκλογές.

Συγκεκριμένα, αποκάλεσε τον Κόρμπιν «χλωριωμένο κοτόπουλο» αναφορά που συνδέεται με το γεγονός οτι αρκετοί Βρετανοί πολιτικοί, υπέρμαχοι της συμφωνίας με την ΕΕ, κατηγορούν , τους Συντηρητικούς ότι ένα άτακτο Brexit θα επιτρέψει την ελεύθερη εισαγωγή πουλερικών, που πλέονονται με χημικό παρασκεύασμα που περιέχει χλώριο, για να εξοντωθούν μικρόβια. Μια διαδικασία που προκαλεί σαλμονέλα και η οποία απαγορεύεται από την ΕΕ.

