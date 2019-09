Επεισοδιακή συνέντευξη Τύπου στο Λουξεμβούργο - Έφυγε ο Τζόνσον χωρίς να μιλήσει

Εν μέσω διαμαρτυριών και αποδοκιμασιών ο Βρετανός Πρωθυπουργός αναγκάστηκε να μην παραβρεθεί στην κοινή συνέντευξη τύπου με τον πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου Ξαβιέ Μπετέλ, ο οποίος στη συνέχεια άσκησε σφοδρή κριτική στους διοργανωτές του «Brexit» κατηγορώντας τους για ψέματα.

Συγκεκριμένα εν μέσω πλήθους διαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το γραφείου του πρωθυπουργού του Λουξεμβούργου, ο Τζόνσον ανακοίνωσε πως δεν είναι σε θέση να μιλήσει, αφήνοντας μόνο του, τον Ξαβιέ Μπετέλ.

Ο Μπετέλ είπε ότι «η μόνη πρόταση στο τραπέζι είναι η συμφωνία της Μέι και ότι δεν υπάρχουν άλλες προτάσεις από την πλευρά Τζόνσον». Κληθείς να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με τη καμπάνια του Brexit, o Λουξεμβουργιανός πολιτικός δήλωσε πως «οι άνθρωποι που υποστήριζαν το Brexit είπαν ψέματα, χωρίς να πάρουν τίποτα πίσω», προσθέτοντας ότι «ένα και μόνο κόμμα αποφάσισε να διοργανώσει το δημοψήφισμα».

Luxembourg PM @Xavier_Bettel fights to contain his anger about #Brexit, saying "don't put the blame on us".."Brexit is not my choice!"



Mr Bettel said the EU has "just one withdrawal agreement and nothing else!"



More live updates from the PM's trip here: https://t.co/CxSix7It9T pic.twitter.com/pCtOlZybTU