Ένα βήμα πριν γίνει νόμος η παράταση του Brexit

Υπέρ της παράτασης του Brexit ψήφισαν οι βουλευτές στον πρώτο γύρο από τις ψηφοφορίες μέχρι το νομοσχέδιο με την ονομασία «Χιλάρι Μπεν» γίνει και επίσημα νόμος του βρετανικού κράτους, αναγκάζοντας τον Μπόρις Τζόνσον να ζητήσει παράταση από τις Βρυξέλλες αν δεν υπάρξει συμφωνία μέχρι τις 19 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα στον πρώτο γύρο ανάγνωσης το νομοσχέδιο έλαβε 329 ψήφους υπέρ έναντι 300 ψήφων κατά, κάτι που σημαίνει ότι ο βρετανός πρωθυπουργός Μπ. Τζόνσον έχασε έναν ακόμα βουλευτή καθώς χθες το αποτέλεσμα ήταν 328 έναντι 301.

