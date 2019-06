Έκρηξη στη Βιέννη με τραυματίες - Κατέρρευσαν όροφοι από κτίρια

Συναγερμός στη Βιέννη ύστερα από ισχυρή έκρηξη. Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, προκλήθηκε μερική κατάρρευση σε πολυώροφα κτίρισ, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για τέσσερις σοβαρά και έξι ελαφρά τραυματίες.

Επιπλέον, οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν ως ενδεχόμενη αιτία την έκρηξη φυσικού αερίου.

Τους σοβαρά τραυματίες επιβεβαιώνει σε tweet της και η αστυνομία της Βιέννης, η οποία ενημερώνει πως εκκενώθηκαν δύο κτίρια.

Bei der Explosion in der #Pressgasse wurden zumindest vier Personen schwer und mehrere Personen leicht verletzt.

Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή Pressgasse και Schäffergasse στο κέντρο της Βιέννης λίγο μετά τις 4:30 μ.μ. (τοπική ώρα). 'Όπως φαίνεται από βίντεο και φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο, στην πρόσοψη του κτιρίου ανοίχτηκε μια τρύπα που φτάνει σε ύψος μέχρι τον τρίτο ή τον τέταρτο όροφο, ενώ ο δρόμος είναι καλυμμένος με σκόνη και συντρίμμια. «Είναι σαν να έσκασε βόμβα και να άνοιξε μια τεράστια τρύπα στην πρόσοψη», είπε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής.

Η πυροσβεστική επιβεβαιώνει τον απολογισμό των τραυματιών, χωρίς ωστόσο να αποκλείει το ενδεχόμενο να υπάρχουν και νεκροί.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

Hier Bilder nach schwerer Explosion in Haus in der Pressgasse in Wien. Druckwelle war mehrere Gassen weiter spürbar, Explosion sehr laut. Derzeit grossräumig abgesperrt, Verletzte werden versorgt. pic.twitter.com/NM7uLOGIb5