Πρώτο κόμμα οι Σοσιαλιστές στην Ισπανία - Προς νέο αδιέξοδο

Οι Σοσιαλιστές δείχνουν να κερδίζουν τις περισσότερες ψήφους στις βουλευτικές εκλογές, που διεξήχθησαν σήμερα στην Ισπανία, ωστόσο δεν εξασφαλίζουν την αυτοδυναμία, σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας GAD3.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα, ενώ το ακροδεξιό Vox αναδεικνύεται στην τρίτη μεγαλύτερη δύναμη στο ισπανικό κοινοβούλιο, διπλασιάζοντας τις έδρες του, από τις 24 στις 56-59, όπως μεταδίδει το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο RTVE.

Σύμφωνα με την εταιρεία GAD3 το Σοσιαλιστικό κόμμα αναμένεται να συγκεντρώσει 114-119 έδρες, λιγότερες από τις 123 που είχε κερδίσει στις βουλευτικές εκλογές του Απριλίου κι απέχοντας από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία των 176 εδρών.

Το ακροδεξιό κόμμα Vox εξασφαλίζει 56-59 έδρες, πάνω από το διπλάσιο σε σύγκριση με την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, ενώ το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα έρχεται δεύτερο με 85-90 έδρες, καταγράφοντας άνοδο από τις 66 των προηγούμενων εκλογών.

Spain, result as of 44% counted:



PSOE-S&D: 29%

PP-EPP: 21%

VOX-ECR: 15%

UP-LEFT: 13%

Cs-RE: 6%

PNV-RE: 3%

...



