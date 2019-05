Κλειστός ο πύργος του Άιφελ - Διαπραγματεύσεις για να παραδοθεί «αναρριχητής»

Διασώστες προσπαθούν να μιλήσουν σε έναν άνδρα που σκαρφάλωσε σήμερα το απόγευμα στον Πύργο του Άιφελ, αφού προηγουμένως χρειάστηκε λόγω του γεγονότος αυτού να εκκενωθούν το εμβληματικό μνημείο και οι πλησιέστεροι δρόμοι.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από την τηλεόραση έδειχναν έναν ειδικό πυροσβέστη και έναν διασώστη σκαρφαλωμένους στις σιδερένιους δοκούς του πύργου, ύψους 324 μέτρων, ακριβώς κάτω από την υψηλότερη πανοραμική πλατφόρμα του μνημείου, προσπαθώντας να πείσουν τον άγνωστο άνδρα να παραδοθεί.

Η αστυνομία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι τα κίνητρά του παραμένουν ασαφή και ότι ένας διαπραγματευτής είναι παρών. Το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV μετέδωσε ότι ο άνδρας απειλεί να αυτοκτονήσει.

"Ο άνδρας εισήλθε στον πύργο κανονικά και άρχισε να σκαρφαλώνει μόλις βρέθηκε στον δεύτερο όροφο", είπε εκπρόσωπος της εταιρίας διαχείρισης του μνημείου.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει τους πλησιέστερους δρόμους στον Πύργο του 'Αιφελ καθώς πολύς κόσμος στεκόταν και παρακολουθούσε την επικίνδυνη επιχείρηση που άρχισε το απόγευμα.

BREAKING TWEET: The Eiffel Tower has been evacuated after a man was seen climbing the tower. The authorities have advised people to postpone their visits until further notice.



Is he a Spider man? #EiffelTower pic.twitter.com/6P8iqu7Idp

— irfan (@simplyirfan) 20 Μαΐου 2019

WHY WOULD YOU CLIMB UP THE EIFFEL TOWER pic.twitter.com/wynQOUl2vR — Paige (@PaigeMcSorley) 20 Μαΐου 2019

Φωτογραφία AP