Νέα αεροσκάφη με Ρώσους στρατιωτικούς στην Βενεζουέλα

Δύο αεροσκάφη με Ρώσους συμβούλους για την παροχή στρατιωτικής τεχνικής βοήθειας στην Βενεζουέλα, έφτασαν στην χώρα, σύμφωνα με δήλωση του προέδρου της Νικολάς Μαδούρο.

Στις 25 Σεπτεμβρίου το ρωσικό πρακτορείο Interfax είχε μεταδώσει την είδηση ότι τα αεροσκάφη έφτασαν το αεροδρόμιο Σιμόν Μπολίβαρ του Καράκας μεταφέροντας στρατιωτικό υλικό χωρίς όμως να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ιστοσελίδας Flight Radar, το ένα αεροσκάφος τύπου Antonov 124, απογειώθηκε στις 20 του μήνα από τη Μόσχα αφού έκανε πρώτα στάση στη βάση της Λατακιας στη Συρία με τελικό προορισμό το Καράκας.

Russian Air Force 224th Flight Unit Antonov An124 heavylifter flew from RuAFB #Latakia #Syria to Caracas Simón Bolívar #Maiquetía #Venezuela. Heavylifter originated from Moscow Chkalovsky on September 20th. pic.twitter.com/MEKUU2Bg0y