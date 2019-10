«Ισχυρές ενδείξεις για εγκλήματα πολέμου της Τουρκίας στη Συρία»

Ισχυρές ενδείξεις ότι οι τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις και οι συριακές δυνάμεις που υποστηρίζονται από την Άγκυρα προχώρησαν σε εγκλήματα πολέμου στη βορειοανατολική Συρία, παρουσιάζει η Διεθνής Αμνηστία, τονίζοντας ότι «επέδειξαν επαίσχυντη αδιαφορία για την ζωή αμάχων».

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, οι τουρκικές δυνάμεις «πραγματοποίησαν σοβαρές παραβιάσεις και εγκλήματα πολέμου, ανάμεσα τους και εκτεταμένες δολοφονίες και παράνομες επιθέσεις κατά τις οποίες σκότωσαν και τραυμάτισαν αμάχους».

Από πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η Διεθνής Αμνηστία, προκύπτει ότι η Τουρκία έκανε επιθέσεις «αδιακρίτως σε κατοικημένες περιοχές ανάμεσα τους και σε ένα σπίτι, έναν φούρνο και ένα σχολείο», ενώ γίνεται αναφορά στη δολοφονία της Χεβρίν Καλάφ, μία από τις σημαντικότερες πολιτικές προσωπικότητες των Κούρδων στη Συρία.

Τονίζεται ακόμη ότι «η Τουρκική στρατιωτική επίθεση στη βορειοανατολική Συρία έχει προκαλέσει καταστροφικό πλήγμα στις ζωές των πολιτών της Συρίας, οι οποίοι για μία ακόμη φορά αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και ζουν υπό τον συνεχή φόβο για βομβαρδισμούς αδιακρίτως, απαγωγές και εκτελέσεις».

Οι πληροφορίες της Διεθνούς Αμνηστίας προέρχονται από ανθρώπους που συμμετείχαν σε ιατρικά και σωστικά συνεργεία, από εργαζόμενους στην ανθρωπιστική βοήθεια, από μαρτυρίες αμάχων και δημοσιογράφων, καθώς και από αξιολόγηση ιατρικών εκθέσεων, βίντεο και άλλων εγγράφων.

We have evidence that Turkish military & coalition of Turkey-backed Syrian armed groups carried out serious violations & war crimes, including summary killings & unlawful attacks that have killed & injured civilians, during offensive in northeast Syria. https://t.co/wozimXUFPG