Κόντρα ανάμεσα σε Τουρκική Κρατική τηλεόραση και Al Jazeera

Κόντρα έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο εθνικό Τουρκικό κανάλι TRT και το Καταριανών συμφερόντων Al Jazeera με αφορμή την επέμβαση της Άγκυρας στη Συρία.

Συγκεκριμένα, το κανάλι Al Jazeera το οποίο ελέγχεται από την κυβέρνηση του Κατάρ έχει αφήσει αιχμές εναντίον της τουρκικής επέμβασης στη Βορειοανατολική Συρία και ειδικότερα για την ζώνη ασφαλείας πού δημιούργησε η Άγκυρα στη περιοχή με στόχο την "εκκαθάριση των τρομοκρατών".

Από την πλευρά του, το TRT με εκτενή ανάλυση του συνέκρινε την κάλυψη του Al Jazeera με αυτή του Σαουδαραβικού Al Arabiya.

By labeling YPG/PKK terrorists as 'Kurdish forces' or simply 'Kurds', Gulf media outlets inaccurately turned what is a conflict about security into one that is rooted in ethnic grievance https://t.co/F3ozpMCpbb

Όμως το TRT δεν σταμάτησε εκεί αφού σε άλλο ρεπορτάζ άφησε σαφείς αιχμές για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Κατάρ και ειδικότερα για την μεταχείριση των Νεπαλέζων εργατών.

Human Rights Watch urges Qatari government to investigate and publicise migrant workers' cause of death, after new research finds heatstroke to be the likely cause of cardiovascular fatalities among workers. Researcher Hiba Zaydin has more pic.twitter.com/L9fKqwskgD