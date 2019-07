Εισβολή διαδηλωτών στο Κοινοβούλιο - Ύψωσαν βρετανική σημαία

Διαδηλωτές που αντιτίθεται στην προσκείμενη στο Πεκίνο κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ εισέβαλαν στην αίθουσα του τοπικού κοινοβουλίου, αφού έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό, και ύψωσαν μια σημαία της βρετανικής αποικιοκρατικής περιόδου, ανήμερα της 22ης επετείου από την ένωση του νησιού με την Κίνα.

Η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ κάλεσε τους διαδηλωτές να αποσυρθούν από το κτίριο, απειλώντας ότι σε αντίθετη περίπτωση θα κάνει χρήση της "αναγκαίας δύναμης". Λίγο αργότερα εκτόξευσε δακρυγόνα εναντίον των διαδηλωτών που έχουν συγκεντρωθεί κοντά στην έδρα του κοινοβουλίου. Η τοπική κυβέρνηση από την πλευρά της καταγγέλλει την "ακραία βία" των διαδηλωτών.

JUST IN: Protesters have defaced Hong Kong's emblem and hung out the British colonial-era flag in Hong Kong's government headquarters. Demonstrators have stormed the Legislative Council building in a dramatic day of unrest in the city

Δεκάδες νέοι, φορώντας κράνη και έχοντας καλυμμένο το πρόσωπό τους, εισέβαλαν στο Νομοθετικό Συμβούλιο (Leg Co) αφού έσπασαν την τζαμαρία της εισόδου, με σιδερένιους λοστούς και άλλα αντικείμενα, μετά από πολύωρη πολιορκία.

Μπαίνοντας στην αίθουσα των συνεδριάσεων, αφού ύψωσαν τη βρετανική σημαία, κατέβασαν τα πορτρέτα των τοπικών ηγετών του Χονγκ Κονγκ και ζωγράφισαν γκράφιτι με μαύρη μπογιά στους τοίχους.

"Δεν υπάρχουν βίαιοι ταραξίες, μόνο τυραννία", έγραφε ένα από τα πανό που κρατούσαν.

Οι άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας που βρίσκονταν στο εσωτερικό του κτιρίου αρχικά χρησιμοποίησαν σπρέι πιπεριού για να απωθήσουν τους συγκεντρωμένους, όμως στη συνέχεια υποχώρησαν υπό την πίεση του πλήθους.

Protesters in Hong Kong tried to force their way into the Legislative Council building as the city marks the anniversary of the British handover to China.



More here: https://t.co/jRhpU47WSg pic.twitter.com/5UG1uQsp4w