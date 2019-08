Κλιμάκωση της έντασης - Πυροβολισμοί από αστυνομικό

Κλιμακώνεται η ένταση στο Χονγκ Κονγκ καθώς, για πρώτη φορά από την έναρξη των διαδηλώσεων υπέρ της δημοκρατίας, αστυνομικός πυροβόλησε κατά του πλήθους, χωρίς πάντως να υπάρξει κάποιος τραυματισμός. Την ίδια στιγμή οι συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας στο Τσουέν Γουάν, σχεδόν 10 χλμ. από το κέντρο της πόλης, ήταν έντονες και έγιναν ρίψεις νερού κατά των συγκεντρωμένων, σύμφωνα με το BBC.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο ειδήσεων «ένας αστυνομικός πυροβόλησε προς άγνωστη κατεύθυνση», ενώ αξιωματικός της αστυνομίας του Χονγκ Κόνγκ φέρεται να δήλωσε ότι «απ' ότι καταλαβαίνω, ένας συνάδελφος πυροβόλησε με το όπλο του. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ένας ένστολος αστυνομικός πυροβόλησε».

#UPDATE At least one Hong Kong police officer has fired a live round, the first since protests sparked three months ago. It is unclear where the shot was aimed.https://t.co/ArzTxZXc3t pic.twitter.com/C7DIWFLvdP